В России ожидается снижение темпов роста реального ВВП в случае отсутствия новых внешних шоков. Показатель уменьшится до 2-2,5% в четвертом квартале 2024 года, сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на рейтинговое агентство АКРА. Оно опубликовало обзор «Тепло, горячо, холоднее».

Согласно документу, при условии отсутствия новых внешних шоков темпы роста реального ВВП в 2024 году снизятся (рост на 5,4% в первом квартале сменится ростом примерно на 2,0-2,5% в четвертом квартале, что допускает возможность достижения за полный год темпов, сопоставимых с 2023 годом). Также ожидается замедление инфляции. Благодаря этому краткосрочные процентные ставки понизятся в следующем году, говорится в обзоре.

Базовый сценарий предполагает, что экономический рост в 2025-2026 годах замедлится до 1-2% после роста ВВП немногим более чем на 3% в 2024 году. Баланс бюджета останется отрицательным, но приблизится к диапазону от -1% до 0% ВВП начиная с 2025 года, говорится в документе.

Ранее обозреватель Хусейн Саммур в статье для Al Mayadeen заявил, что Россия смогла сохранить положительное сальдо торгового баланса. Так, экономика страны демонстрирует рост вопреки рестрикциям со стороны западных стран, отметил он.