Новак оценил текущие цены на нефть

Вице-премьер России Александр Новак заявил, что текущие цены на нефть являются комфортными для российского бюджета. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал «Россия 24».

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По словам Новака, текущий уровень цен в 80-85 долларов за баррель нефти является комфортным для бюджета РФ. Он также добавил, что при таких ценах сохраняется баланс спроса и предложения.

«Я считаю, что это нормальная цена, которая сегодня в диапазоне, который для России комфортен, для нашего бюджета. Мы и ранее предполагали, что он будет примерно колебаться в коридоре 80-85 долларов. Сейчас это подтверждается. Конечно, она не может стоять на месте. Она может иметь колебания в ту или иную сторону. Главное, что сохраняется баланс спроса и предложения. Это основа стабильности цены на нефть», — заявил он.



Ранее обострение конфликта на Ближнем Востоке спровоцировало рост цен на нефть.