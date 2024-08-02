Ключевой японский индекс Nikkei рухнул

Котировки крупнейшей в Азии Токийской фондовой биржи (ТФБ) по итогам последних на этой неделе торгов рухнули на фоне резкого снижения индексов, зафиксированного в США. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Ключевой индекс Nikkei, отражающий колебание курсов акций 225 ведущих компаний Японии, снизился на 5,8%, до отметки 35 909,7 пункта, опустившись ниже психологически важной отметки в 36 тыс. пунктов. Это стало вторым по величине единовременным падением на ТФБ за всю историю существования биржи - сильнее Nikkei падал только в октябре 1987 года.

Как отмечают местные аналитики, главным фактором снижения в Токио стали новости из США, где ключевые индексы также снизились на фоне слабых статистических данных о состоянии промышленности за июль. Инвесторы опасаются, что это является свидетельством замедления темпов роста американской экономики.

Курс йены на этом фоне укрепил свои позиции по отношению к доллару США, прибавив 0,61% и выйдя на отметку в 148,93-148,95 иен за $1. Генсек кабинета министров Ёсимаса Хаяси на регулярной пресс-конференции 2 августа по сложившемуся обыкновению воздержался от прямых комментариев ситуации на японском фондовом рынке, но подчеркнул, что правительство внимательно следит за ситуацией.