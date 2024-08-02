Как Россия сможет торговать в криптовалютах

Согласно ожиданиям Банка России, первые экспериментальные трансграничные платежи в криптовалютах пройдут до конца 2024 года. Благодаря данному решению отечественные контрагенты смогут рассчитываться в «крипте» с большим числом стран, следует из анализа РИА Новости.

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В публикации говорится, что во многих государствах такого запрета нет. Подчеркивается, что в ряде стран криптовалюты запрещены как средство расчета внутри страны, но разрешены для международных переводов. В частности, речь идет об Иране, отмечают авторы. Как указывают они, некоторые страны «в явном виде не выступают против таких расчетных инструментов». В Сальвадоре биткоин признан в качестве официальной валюты, напоминают обозреватели.

Подчеркивается, что криптовалюты полностью запрещены в Афганистане, Алжире, Египте, Бангладеш, Боливии, Бурунди, Камеруне, Чаде, Китае, Республике Конго, Эфиопии, Габоне, Ираке, Лесото, Ливии, Македонии, Марокко, Мьянме, Непале, Катаре, Сьерра-Леоне и Тунисе.

Ранее Госдумой был принят законопроект, который предполагает, что криптовалюты можно будет использовать при трансграничных расчетах по внешнеторговым договорам. Реализовать эту возможность российские экспортеры и импортеры смогут только в рамках экспериментального правового режима.