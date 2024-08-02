ФСБ нашла контрафакт Marlboro и Kent на сотни миллионов рублей

На Калужской табачной фабрике (КТФ) нашли контрафакт Marlboro, Kent, Rothmans, а также сигарет под белорусской маркой Корона Kalipso на 800 млн рублей. Об этом сообщает РБК.

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Табачная продукция выпускалась под видом настоящей на производственных линиях КТФ. Сотрудники ФСБ в ходе обыска изъяли более 6,2 млн пачек фальсифицированных сигарет, а также порядка 300 тыс. поддельных акцизных марок Белоруссии и 500 тыс. поддельных марок «Гознака».

КТФ выпускает сигареты G Armani Style, Uberto Gucci, Faraon, «Аргумент», «Титан», Laser и другие. На сайте предприятия указано, что оно работает по всей России и странам СНГ.

В 2023 году российский бюджет лишился 130 млрд рублей из-за нелегальных сигарет.

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До этого сообщалось, что доля нелегального табака на отечественном рынке по итогам июля сократилась до 11,3%.