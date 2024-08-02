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На Западе раскрыли сценарий краха США

Новая финансовая система БРИКС станет причиной краха США. Об этом заявил немецкий предприниматель и экс-владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком, передает РИА Новости.

На Западе раскрыли сценарий краха США
© Zuma/TACC
"Штаты печатают деньги за счет других стран, которые используют доллар в качестве резервной валюты. Новая финансовая система БРИКС положит конец этому глобальному воровству и вызовет неизбежное экономическое разрушение США", — прогнозирует бизнесмен.

Накануне спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко заявила, что решение по созданию независимой платежной системы БРИКС может быть принято главами стран-участниц объединения уже на октябрьском саммите.

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До этого в России заявили, что международная платежная система SWIFT, как и доллар, дискредитировали себя.

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