Оценены последствия обвала финансового рынка Японии для мировой экономики

Обвал финансового рынка в Японии мало повлияет на мировую экономику, считает кандидат экономических наук Николай Кульбака.

В разговоре с «Лентой.ру» он высказался о том, как события в Японии скажутся на глобальном рынке.

«Финансовые индексы — это очень небольшая часть экономики. Финансовые индексы — это фактически курс акций компаний. К реальной экономике это имеет очень небольшое отношение. Скорее всего, на мировую экономику это вообще никак не повлияет. Факторов, влияющих на финансовые рынки, очень много. Эти факторы иногда бывают быстро возникающими и быстро возрастающими», — сказал он.



По мнению экономиста, говорить о масштабных последствиях пока преждевременно.

«Надо смотреть, насколько это долго будет, потому что такой разовый обвал, я бы сказал, пока ни о чем. Надо смотреть тенденцию, надо смотреть, что будет продолжаться через два, три, четыре дня. Если обвал усилится, то [надо смотреть,] будут ли какие-то последствия для других финансовых рынков, а говорить о том, что это приведет к какому-то серьезному последствию для экономики пока очень рано. Вероятнее всего, никаких последствий практически не будет», — добавил он.



Фондовый индекс Токийской биржи Nikkei 5 августа рухнул на 12,4 процента, свидетельствуют данные торгов. За сутки значение индекса Nikkei 225 сократилось на 4451,28 пункта, что стало рекордом с 1987 года.

Ситуация на японском рынке сказалась и на индексе Мосбиржи — он упал на 1,53 процента.