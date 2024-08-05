Аналитик высказался о ситуации на рынке криптовалют

Финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов рассказал о ситуации на рынке криптовалют.

«Криптовалютный рынок переживает серьёзную коррекцию на фоне глобального бегства инвесторов из рисковых активов», — заявил он в беседе с газетой «Известия».



Он отметил, что к основным причинам спада стала в том числе макроэкономическая неопределённость. Речь идёт о решении ФРС США сохранить высокие процентные ставки и неоднозначных данных по рынку труда.

Как считает Антонов, также сказались внутренние факторы криптовалютной индустрии и глобальное снижение «аппетита» к риску.

По прогнозу эксперта, продолжительность коррекции может составить от нескольких дней до нескольких недель.

Ранее аналитик рынка криптовалют Виктор Першиков поделился мнением о текущей ситуации. По его словам, курс биткоина с текущих $52 тыс. может понизиться до $45—47 тыс., а капитализация всего рынка — сократиться до $1,5 трлн.