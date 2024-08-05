Сенатор Алексей Пушков заявил, что обвал на мировых биржах в понедельник может иметь непредсказуемые последствия. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Идет обрушение бирж в Японии, Австралии, на Тайване, резко снизились индексы фондовых рынков в США. Означает ли все это приближение Черного Лебедя?» — задался вопросом сенатор.



Он пояснил, что обвал мировых бирж может иметь самые разные последствия — от «сверх-конфликтных выборов в США до ожидания большой войны на Ближнем Востоке и начала гражданской войны в Британии».

Индикатор паники на рынке США достиг пандемийных значений

До этого управляющий директор по инвестициям УК ПСБ Николай Рясков заявил, что мировые рынки упали из-за роста безработицы в США и ухудшения прогнозов прибыли ведущих американских компаний.

По его словам, для россиян и российских «голубых фишек» риски рецессии в США могут стать негативным фактором из-за вероятного снижения спроса на сырьевые товары.