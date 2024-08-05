Обвалившее мировые рынки решение Банка Японии раскритиковали

Банк Японии оказался объектом критики после того, как предпринятое им на прошлой неделе ужесточение денежно-кредитной политики стало одним из ключевых факторов, обваливших фондовые рынки по всему миру, пишет Bloomberg.

© Lenta.ru

«Тот факт, что Банк Японии повысил процентные ставки перед лицом плохой экономической статистики, показывает, что он не обратил внимания на данные», — приводит агентство комментарий главного экономиста Института экономических исследований Rakuten Securities Нобуясу Атаги.



С его мнением о несвоевременности подъема ставок регулятором согласны и другие эксперты. С точки зрения главного экономиста по рынку Daiwa Securities Co Мари Иваситы, на фоне падения ключевых индексов японских рынков, достигшего уровней снижения «черного понедельника» 1987 года, ЦБ страны теперь предстоит выжидать и смотреть, вступит ли экономика США в рецессию.

«Вопрос о повышении ставок в сентябре и октябре теперь не обсуждается», — отметила она.



Ранее глава валютной стратегии Saxo Markets Чару Чанана указала на сложность ситуации, в которой оказались японские власти. По ее словам, с одной мягкая денежно-кредитная политика плохо влияет на иену, которую приходится спасать, закачивая десятки миллиардов долларов, а с другой — шаги в направлении ее ужесточения обрушает фондовый рынок.

Американский рынок упал на открытии торгов 5 августа вслед за европейскими и азиатскими. Тем временем, ключевой показатель ожидаемой волатильности, известный как «индекс страха» Уолл-стрит, достиг максимальных со времен начала пандемии коронавируса значений.