Цены на алмазы достигли пятилетнего минимума

Стоимость алмазов достигла минимума за пять лет. Об этом свидетельствует индекс цен на драгоценные камни IDEX, который снизился до 100,02 пункта. Согласно оценке опрошенных "РГ" экспертов, обвал стоимости обусловлен высоким спросом на синтетические бриллианты и глобальным экономическим спадом.

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"Ожидалось, что санкции против российских алмазов поддержат цены на мировом рынке, где доля России составляет почти треть. Как мы видим, этого не происходит", - констатирует аналитик ФГ "Финам" Алексей Калачев.



Значит, скорее всего, причины падения цен на алмазы больше связаны со снижением глобального спроса на бриллианты. Последний рост спроса происходил на фоне пандемии, когда ограничения на перемещение людей по миру перенаправило их средства из индустрии путешествий и международного туризма на рынок роскоши. Этот драйвер исчерпал себя с окончанием пандемии.

Кроме того, потребительские предпочтения людей заметно меняются со сменой поколений. Нынешняя молодежь менее склонна к престижному потреблению и вполне готова ограничивать свои траты на подарки и обручальные кольца покупкой искусственных бриллиантов, добавил эксперт.

"В целом алмазная индустрия явно недооценила угрозу со стороны искусственно выращенных алмазов и не смогла тому эффективно противостоять. Себестоимость их производства падает, а объемы растут", - заключил Калачев.



Алмазная индустрия явно недооценила угрозу со стороны искусственно выращенных алмазов и не смогла ей противостоять

Помимо этого, в какой-то момент рынок может осознать факт падения объемов предложения алмазов в связи с продолжающимся сокращением их добычи. Это может произойти в интервале двух-трех лет, предположил эксперт.

"В алмазную отрасль вмешались еврочиновники, которые ввели санкции против российских алмазов. Они не смогли узнать, что доля России от экспорта алмазов - это лишь 20% от их последующего оборота, а западные диамантеры на их перепродаже зарабатывали остальные 80%", - говорит и.о. гендиректора Ассоциации "Гильдия ювелиров России" Владимир Збойков.



Теперь многое зависит от того, как западные диамантеры смогут консолидировать средства для дорогостоящей рекламной кампании по поддержанию статуса природных алмазов как "вечных ценностей", отметил он. По прогнозу Збойкова, в лучшем случае рынок природных алмазов и бриллиантов из них восстановится через один-три года.