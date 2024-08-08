В России продлят обнуление НДС для гостиниц

В России будет продлен режим обнуления налога на добавленную стоимость для гостиниц. Минфин поддержал инициативу Минэкономразвития пролонгировать действие этой налоговой преференции до 2030 года.

Предложение выдвинул министр экономического развития РФ Максим Решетников в ходе совещания правительства под председательством президента России Владимира Путина. В настоящее время действует норма, согласно которой режим обнуления НДС для гостиниц действует до 2027 года.

По словам главы Минфина Антона Силуанова, прибыль туристической отрасли страны растет – на сегодня она превышает 270 млрд рублей. В сравнении с 2019 годом зафиксирован рост в 2,4 раза.

Закон об обнулении НДС для гостиниц был подписан в июле 2022 года. Как ранее сообщала пресс-служба кабмина, при введении нулевого НДС налоговые расходы в России составят до 16 до 19 млрд рублей по оказанию услуг по предоставлению мест для временного проживания в гостиницах и кемпингах.