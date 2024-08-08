В России стало не хватать китайских денег

Из-за растущего спроса на покупку юаней в России возник дефицит ликвидности. О том, что в стране стало не хватать китайских денег, со ссылкой на данные Банка России и Мосбиржи сообщает газета «Ведомости».

Центробанк рекордно высоко поднял максимальный объем предложения юаней по свопу (обмен валютами с обязательным обратным выкупом) — 7 августа показатель вырос до 30 миллиардов единиц. Банки также стали активнее приобретать валюту — 6 августа приобрели 23,7 миллиарда юаней по ставке 7,08 процента, а 7 — почти 25,4 миллиарда по 7,11 процента. На фоне растущего спроса стоимость привлечения и размещения китайской валюты на денежном рынке Мосбиржи подорожала более чем вдвое — с 9,96 до 20,19 процента годовых. Ставка превышала 10 процентов крайне редко, а рекордное значение подскочило до отметки 26,89 процента 13 июня 2024 года после того, как США ввели санкции против площадки.

По словам главного экономиста по России Bloomberg Economics Александра Исакова, юани в России не закончились, скорее, дефицит ликвидности связан с неравным распределением китайской валюты между организациями в условиях санкций. Действующие ограничения затрагивают даже организации на внутреннем рынке, в том числе, российские «дочки» банков из Китая.

Другие источники на рынке полагают, что дефицит юаневой ликвидности возник именно на Московской бирже. Банки могли вывести все доступные остатки китайской валюты с торговой площадки и теперь ищут ликвидность в других местах. Главный макроэкономист «Ингосстрах-инвестиций» Антон Прокудин сравнил тенденцию с событиями 2022 года, когда клиенты стали выводить евро и доллары с Мосбиржи из опасений, что Национальный клиринговый центр (НКЦ; входит в группу Мосбиржи) может подпасть под западные санкции и лишится возможности проводить платежи в токсичных валютах.

Главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев назвал вероятной причиной увеличения ставок по юаневому свопу локальное ухудшение ситуации с платежами с китайскими банками или же несоответствие между предложением юаней от экспорта и спросом на них для закупки импорта. Проблема является хронической и объясняется тем, что отечественный бизнес получает китайскую валюту в основном от торговли, а банки КНР практически не предоставляют ее российским компаниям, добавил он.

Нехватка ликвидности может быть вызвана отказом китайских банков сотрудничать с российскими из-за страха подпасть под вторичные санкции, предположил член генсовета «Деловой России», генеральный директор ООО «Ивановская текстильная компания» Юрий Шилов.

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Не так давно китайские банки стали негласно делить юани на «чистые», с которыми можно работать, и «грязные», то есть связанные с Россией. Стало известно о случае, когда финансовая организация отказалась принимать юань, купленный на Мосбирже, когда та уже попала под санкции США. При этом проблему не решить покупкой валюты где-то еще, так как банкам не нравится любой российский след, рассказали эксперты.

По мнению доцента экономического факультета РУДН Лазаря Бадалова, термин «грязные» юани существует в Китае давно, так в КНР называют валюту, используемую в сомнительных операциях. К ним относятся деньги, полученные в результате мошенничества, кражи с кошельков, взяток или неуплаты налогов, отметил он. По словам экономиста, опасность таких средств заключается в возможной заморозке или их изъятии. Столкнуться с этим может даже конечный покупатель, никак не причастный к сомнительным операциям.