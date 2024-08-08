Путин подписал закон о борьбе с финансовыми пирамидами

Президент России Владимир Путин подписал закон, направленный на противодействие финансовым пирамидам. Документ размещен на официальном портале правовой информации.

© Газета.Ru

Документ вносит изменения в законы «О потребительской кооперации» и «О защите прав инвесторов на рынке ценных бумаг».

До этого потребобщества имели право принимать средства от других лиц. Теперь законными считаются только займы пайщиков и юрлиц.

Закон ограничивает привлечение инвестиций от граждан. Ограничения не коснутся отношений, связанных с выпуском и обращением цифровых прав, а также сделкам с использованием финансовых и инвестиционных платформ. Закон вступает в силу с момента официального опубликования.

30 лет назад в России заработала мошенническая схема, в которую оказались вовлечены миллионы людей — 1 февраля 1994-го началась продажа акций знаменитой МММ. «Газета.Ru» поговорила с бывшими акционерами и выяснила, почему придуманная Сергеем Мавроди финансовая пирамида оказалась столь популярной.