Какао-бобы резко подорожали

Биржевые цены на какао-бобы с начала текущей недели подорожали почти на 20%, почти достигнув психологической отметки в $9 тыс. Об этом свидетельствуют данные ICE Futures.

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Так, по состоянию на 17:09 стоимость сентябрьского фьючерса на какао-бобы росла на 8,3%, составив $8858 за тонну. При этом в течение дня цена на плоды превышала $9 тыс.

В начале недели стоимость какао-бобов составляла $7520. Таким образом, рост цены составил 18%.

Агентство Bloomberg со ссылкой на прогноз Maxar сообщило, что на прошедшей неделе в некоторых районах Западной Африки выпало малое количество осадков. Ожидается, что аналогичная ситуация сохранится и в будущем. Подобный исход может привести к тому, что необходимая для роста урожая влажность почвы станет меньше, считают аналитики.

В апреле мировые цены на какао-бобы преодолели отметку в $11 тыс. за тонну, превысив исторический максимум, который зафиксировали в 1977 году.