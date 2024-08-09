Кредиторы Украины согласились приостановить обслуживание долгов Киевом

Международные держатели украинских бондов согласились приостановить выплаты киевскими властями расходов на обслуживание госдолга страны до завершения механизма расширенного кредитования Украины (EFF) по линии Международного валютного фонда (МВФ). Об этом сообщила директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева в письменном заявлении.

"В соответствии с [кредитной] программой [фонда], стратегия украинских властей по восстановлению устойчивого уровня задолженности включает меры по урегулированию как государственного, так и внешнего коммерческого долга, в сочетании с продолжением внешнего финансирования на льготных условиях и налогово-бюджетной консолидацией. В качестве поддержки этого кредиторы Украины <...> согласились на приостановку обслуживания долга до завершения [кредитной] программы [фонда], обязательство обеспечить окончательное урегулирование [проблемы] долга [страны], необходимое для восстановления приемлемого уровня долга, к последнему обзору [кредитной] программы", - отметила Георгиева.

"Внешние коммерческие кредиторы Украины также согласились на приостановку обслуживания долга до августа 2024 года. Украинские власти заявили о своем намерении завершить урегулирование долговых обязательств с внешними коммерческими кредиторами до окончания срока приостановки обслуживания долга", - добавила она.

Как подчеркнула глава финорганизации, фонд поддержал недавнее соглашение, достигнутое между украинскими властями и держателями евробондов Украины. "Вместе с полной реализацией стратегии реструктуризации украинских властей, успешное выполнение данного соглашения обеспечит значительное облегчение [процесса] обслуживания долга, создаст пространство для критически важных расходов и поддержки экономического роста, а также внесет дальнейший вклад в усилия Украины по доведению долгового бремени до устойчивого уровня", - считает директор-распорядитель МВФ.

Весной 2023 года фонд утвердил четырехлетнюю программу для Украины в рамках EFF в размере $15,6 млрд.

О долге Украины

В мае газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники информировала, что группа иностранных инвестиционных компаний, владеющая пятой частью еврооблигаций Украины на сумму $20 млрд, планирует вынудить Киев платить проценты по долгу уже в следующем году в обмен на списание значительной части непогашенного долга. По данным издания, кредиторы рассчитывают получить до $500 млн в виде ежегодных процентных выплат. Если сделку заключить не удастся, Украина может объявить дефолт, считают аналитики WSJ.

Сложность ситуации для Киева состоит в том, что группа официальных кредиторов Украины ("Парижский клуб") предоставила финансовые гарантии для программы МВФ, предусматривающие продление паузы по выплате Украиной долга странам группы в 2023-2027 гг., однако условием этой отсрочки должны быть аналогичные действия со стороны частных внешних кредиторов Украины, так как страны, объявившие "долговые каникулы" для Украины по собственным кредитам, опасаются, что держатели облигаций в результате могут начать получать выплаты раньше них.

Согласно данным украинского Минфина, по итогам 2023 года госдолг Украины достиг 80% ВВП. На 2024 год на Украине запланирован дефицит бюджета в размере $43,9 млрд. Большую часть власти рассчитывают покрыть за счет помощи Запада. Глава украинского Минфина Сергей Марченко заявлял, что бюджет ежемесячно нуждается в $3 млрд поступлений от партнеров.