В России анонсировали рост цен на ноутбуки к сентябрю

Дистрибьюторы готовятся поднять цены на ноутбуки в России до 10 процентов к сентябрю. Об этом сообщили «Известия».

Отмечается, что подобная мера связана с ростом цен на компьютерные комплектующие. Также сложности возникают из-за проблем в расчетах с производителями и логистике, подчеркивают опрошенные изданием эксперты.

Россиянам начали приходить уведомления о штрафах за посещение некоторых сайтов

«На цену ноутбуков в первую очередь влияет процессор — это самый дорогой элемент. В сложившейся ситуации получается, что чем дешевле лэптоп, тем больше будет рост его цены в процентном отношении», — рассказал собеседник издания.

Ранее сообщалось, что российские ученые в августе начнут сборку экспериментального образца фотонного процессора. Проект был создан в интересах реализации к 2030 году фотонной вычислительной машины класса «мегасайенс». Образец процессора разработали в рамках научной программы Национального центра физики и математики (НЦФМ).