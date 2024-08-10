ФАС направила обращения в торговые сети Курской области

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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России попросила ритейлеров оперативно информировать об изменении закупочных цен на потребительские товары и услуги в регионе.

В ФАС заявили, что отправили ритейлерам письма после введения в Курской области режима ЧС. Ведомство хочет пресечь возможные злоупотребления на рынках потребительских товаров.

«Целью запроса является оперативное информирование ФАС России о предложениях, уведомлениях и иных сообщениях о повышении поставщиками отпускных цен на потребительские товары, а также об увеличении стоимости логистических и иных услуг, связанных с реализацией продукции», — говорится в сообщении ФАС.

Ведомство предупредило участников рынка, что им необходимо помнить о социальной ответственности и добросовестном поведении, и не допускать необоснованного повышения цен на потребительские товары.

Накануне стало известно, что связь и мобильный интернет в восьми районах Курской области будут бесплатными до конца режима ЧС.