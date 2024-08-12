Аналитики предсказали курс валют до конца августа

В пятницу, 9 августа 2024 года, внебиржевой курс доллара составил 86,9 ₽, прибавив за неделю 1,3 ₽.

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Официальный курс вырос на 2,28 ₽, до 87,99 ₽ за доллар.

«Ослабление рубля может быть связано с увеличением в августе чистых продаж валюты в рамках бюджетного правила и с постепенным восстановлением спроса на иностранную валюту со стороны импортёров. Кроме того, сейчас в котировках начинает учитываться июльское снижение цен на нефть», — рассказал «Коммерсанту» аналитик «БКС Мир инвестиций» Денис Буйволов.

Он прогнозирует, что доллар в ближайшее время может приблизиться к 88 ₽.

«Причины усиления спроса на валюту связаны с возникшим дефицитом юаневой ликвидности в банковской системе. Для устранения дефицита на этой неделе ЦБ расширил лимиты юаневых свопов с 20 миллиардов ₽ до 30 миллиардов юаней. <…> Если острую фазу дефицита юаневой ликвидности удалось пройти на этой неделе, то дальнейшее ослабление рубля маловероятно», — полагает главный аналитик ПСБ Денис Попов.

Поддержку рублю оказывают регулярные продажи валюты Банком России и высокие ставки по рублёвым вкладам, которые снижают привлекательность валюты, отмечает главный экономист Банка Зенит Марина Никишова. До конца августа она ожидает курс в диапазоне 87−88 ₽ за доллар. Нормализация ситуации с импортом должна привести к коррекции рубля ближе к уровню 90−92 ₽ за доллар в среднесрочной перспективе.