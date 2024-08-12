Названы страны, откуда Россия ввозит миллиарды наличных долларов и евро

С момента того, как США и ЕС запретили ввоз банкнот доллара и евро в Россию, в страну было ввезено наличной валюты почти на $2,3 миллиарда, пишет агентство Reuters со ссылкой на данные Федеральной таможенной службы. Документы охватывают период с марта 2022 года по декабрь 2023 года.

Эти же данные указывают на резкий рост ввоза наличных непосредственно перед началом российского украинского военного конфликта. В период с ноября 2021 года по февраль 2022 года в Россию поступило $18,9 млрд в банкнотах доллара и евро, тогда как за предыдущие четыре месяца — всего $17 млн.

Крупнейшим декларантом валюты стала компания Aero-Trade, оказывающая услуги беспошлинной торговли в аэропортах и ​​на борту самолетов. С февраля 2022 года она задекларировала $1,5 млрд ввезенных долларовых банкнот. Всего компания зарегистрировала 73 поставки по 20 млн долларов или евро каждая как обмен или выручка от торговли на борту. Все они были проведены в московском аэропорту Домодедово. Reuters не смогли идентифицировать клиентов Aero-Trade, как и источник или место назначения наличных. Лишь одна поставка на 20 млн евро предназначалась для компании Yves Rocher Vostok, дочерней компанией французской косметической группы Yves Rocher. Среди других импортеров наличности — компании, контролируемые «Ростехом».

Владелец Aero-Trade Артем Мартынюк завяил Reuters, что сомневается в подлинности таможенных записей, а сама компания заявила, что «Aero-Trade не занимается поставками твердой валюты в Россию». В пресс-службе Yves Rocher также опровергли нарушение санкций.

Более четверти банкнот на сумму 2,27 миллиарда долларов было ввезено банками — они получили оплату за драгоценные металлы, согласно таможенным документам и данным человека, знакомого с операциями. Несколько российских банков с марта 2022 года по декабрь 2023 года получили за драгоценные камни $580 млн наличными. Данные свидетельствуют, что поставки золота или серебра осуществлялись в адрес компаний, которые поставляли банкноты.

Например, небольшой подольский Витабанк в 2022 и 2023 годах импортировал банкноты турецкой золототорговой компании Demas Kuyumculuk на $64,8 млн, а взамен он продал турецкой компании золото и серебро на $59,5 млн. По словам собеседника Reuters, доставка банкнот из ОАЭ в Россию была единственным решением для Demas, чтобы завершить долгосрочные контракты, подписанные до санкций с российскими поставщиками золота.

По словам Дэниела Пикарда из Buchanan Ingersoll & Rooney, Россия учится обходить ограничения и приведенные данные почти наверняка ниже реальных валютных потоков.

Агентство делает вывод, что России удалось обойти санкции, блокирующие импорт ряда валют в страну, а доллары и евро остаются востребованными инструментами для торговли и путешествий. Данные таможни, полученные Reuters от коммерческого поставщика, показывают, что валюты ввозятся в Россию из ОАЭ и Турции, которые не вводили антироссийских санкций. Однако журналисты не смогли установить страну происхождения более половины всей суммы.

Представитель Европейской комиссии указал, что не может комментировать отдельные случаи применения санкций. По его словам, Евросоюз взаимодействует с третьими странами, когда подозревает, что санкции обходятся. Минфин США на запрос агентства не ответил.