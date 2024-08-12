Экономисты ухудшили прогноз роста ВВП Германии на 2024 год

Экономисты снизили прогноз роста ВВП Германии на 2024 год до 0,1% с ранее ожидавшихся 0,2%. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на результаты ежемесячного опроса аналитиков.

Аналитики также понизили прогноз на 2025 год на аналогичную величину — до 1,1%. Несмотря на некоторое увеличение производственных заказов и промышленного производства в конце второго квартала, этого пока недостаточно для компенсации потерь.

Экспорт в июне не показал роста, что подчеркивает трудности, с которыми сталкивается производственный сектор — бывший ключевой двигатель экономического роста Германии. По оценкам Bloomberg Economics, половина спада в промышленной активности страны может носить структурный характер.

«Период слабого спроса еще не полностью преодолен, и промышленная активность, вероятно, будет улучшаться лишь медленно», — отмечается в последнем ежемесячном отчете Бундесбанка.

Тем не менее, аналитики все еще ожидают, что отложенное восстановление начнет набирать обороты, прогнозируя непрерывный рост до 2026 года. Это может стать утешением для канцлера Олафа Шольца, который наблюдал рост экономики менее чем в половине календарных кварталов с момента вступления в должность.