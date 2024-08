Российские компании столкнулись с резким ростом объема наличных средств за рубежом: они стали застревать из-за задержек платежей на фоне угрозы новых финансовых санкций США, пишет Bloomberg.

По оценке Банка России, за первые семь месяцев 2024 года иностранные финансовые активы бизнеса увеличились на $44,6 млрд по сравнению с $21,4 млрд за аналогичный период прошлого года. Хотя часть из них приходится на инвестиции за рубежом, июльский прирост иностранных активов в $4,7 млрд ЦБ в значительной части объясняет «вкладом инструментов, формирующих дебиторскую задолженность резидентов в связи с усложнением цепочек международных расчетов».

«Это новая реальность. Банки всегда имели депозиты в иностранных банках и наоборот. В значительной степени это всегда была история о взаиморасчетах, о хранении средств друг у друга. Теперь это приняло иную, новую форму, которая отражает торговую реальность: задолженность», — говорит Софья Донец, экономист «Тинькофф-Инвестиции».

Задержки в расчетах между российскими импортерами и экспортерами и их иностранными контрагентами не привели к краху торговли, но вызвали постепенное сжимание ликвидности, объясняет Алекс Исаков, экономист по российскому рынку в Bloomberg Economics. Российским корпорациям приходится дольше ждать, чтобы получить деньги за свой экспорт и производить платежи за импорт c более долгим авансом, что по сути является вынужденным кредитованием, добавил он.

«Принудительное торговое финансирование означает, что твердая валюта становится все более дефицитной и дорогой», — подчеркивает Исаков.

Российские банки сейчас сталкиваются с дефицитом юаня, основной иностранной валютой для внешней торговли. Это приводит к росту издержек, поскольку китайские партнеры все больше опасаются санкций со стороны США из-за связей с Россией.

Сложности с проведением платежей и расчетов с основными торговыми российскими торговыми партнерами начались еще в конце 2023 года. В часттности, три крупнейших банка КНР — Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), China Construction Bank (CCB) и Bank of China — ограничили платежи российских подсанкционных кредитных организаций в феврале 2024 года. К середине апреля в число банков КНР, практически переставших принимать юаневые платежи из России, вошли крупнейший китайский банк ICBC, China Citic Bank, Industrial Bank и Bank of Taizhou.

Этапы эскалации ситуации источники «Коммерсанта» оценивают следующим образом: первые тревожные звонки начались после выхода указа президента США о вторичных санкциях в 2023 году. Далее все «шло по нарастающей», очередное обострение произошло после нового пакета американских санкций 12 июня. В августе «Известия» сообщили , что сейчас даже небольшие региональные китайские банки стали отказываться от платежей из России. Коммерческий директор компании «Импая Рус» Алексей Разумовский говорил изданию, что больше 98% кредитных организаций КНР уже не принимают прямые транзакции из России.