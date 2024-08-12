БКС приостановил ввод и вывод юаней с брокерских счетов

Брокер БКС с 13 августа приостановит ввод юаней со счетов банков и вывод китайской валюты с брокерских счетов на реквизиты внешних банков, сообщила компания. Причиной такого решения стало усложнение расчетов между участниками биржевых торгов в юанях и увеличением времени при вводе/выводе валюты и расчетах сделок, уточняется в сообщении. Frank Media

Также приостанавливается ввод китайских юаней со счетов внешних банков и «БКС Банка». Говорит Москва

Ранее сообщалось, что российские банки сократили кредитование в валюте на фоне проблем с юанями. Инвест-Форсайт