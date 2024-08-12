Доллару предсказали дальнейший рост

Курс доллара растет под влиянием сокращения притока валюты на российский рынок, заявил эксперт «БКС Экспресс» Дмитрий Бабин, комментируя падение рубля до 89,95 за американскую денежную единицу. По его словам, это происходит в том числе и по причине сокращения экспорта под воздействием санкций и геополитики.

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Все это будет способствовать движению официального курса доллара в районе 90 рублей и выше, — написал он.

Ранее Александр Разуваев выразил мнение, что курс рубля по отношению к доллару сохранится на отметке в 84–85 рублей. Специалист добавил, что некоторые эксперты прогнозируют курс на уровне 90–92 рублей, что было бы выгодно российскому бюджету.

Ранее директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович заявил, что в августе этого года стоимость доллара перейдет отметку в 90 рублей. По его мнению, в конце лета вероятно вялотекущее понижение рубля.

В июне стало известно о решении США ввести санкции в отношении МосБиржи. На следующий день Московская Биржа объявила о приостановке торгов долларами и евро, такая же мера коснулась инструментов расчета, где использовались данные валюты.