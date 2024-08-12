Россия опередила большинство богатых стран по темпу роста ВВП вопреки санкционному давлению. Такое признание победы РФ внезапно сделал американский журналист Джексон Хинкл в соцсети X (бывшая Twitter).

«Россия побеждает!» — написал Хинкл, приведя статистику, что в последние годы, несмотря на препятствующие экономике страны ограничения Запада, она демонстрирует уверенный рост.

«ВВП вырос на три процента, больше, чем почти во всех богатых странах», — подчеркнул он.

Ранее ведущей экономике Европы предрекли остановку роста. Речь о Германии, где производственная база, которая ранее была ключевым фактором роста, столкнулась с проблемой стагнирующего экспорта.