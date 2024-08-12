В США внезапно признали победу России
Россия опередила большинство богатых стран по темпу роста ВВП вопреки санкционному давлению. Такое признание победы РФ внезапно сделал американский журналист Джексон Хинкл в соцсети X (бывшая Twitter).
«Россия побеждает!» — написал Хинкл, приведя статистику, что в последние годы, несмотря на препятствующие экономике страны ограничения Запада, она демонстрирует уверенный рост.
«ВВП вырос на три процента, больше, чем почти во всех богатых странах», — подчеркнул он.
Ранее ведущей экономике Европы предрекли остановку роста. Речь о Германии, где производственная база, которая ранее была ключевым фактором роста, столкнулась с проблемой стагнирующего экспорта.