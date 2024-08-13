Цены на золото упали на фоне инфляционных опасений

Цены на золото снизились во вторник на азиатских торгах, но остаются вблизи рекордных максимумов, так как спрос на «безопасное убежище» был поддержан опасениями иранского удара по Израилю.

Рынок также склоняется к риску в преддверии выхода ключевых данных по инфляции в США на этой неделе, которые, вероятно, повлияют на перспективы снижения процентной ставки.

Трейдеры золота также сохраняют оптимизм в отношении перспектив снижения процентной ставки в США, а более слабые данные по инфляции, как широко ожидается, будут способствовать развитию этой идеи.

Спотовое золото упало на 0,4% до $2 460,78 за унцию, а фьючерс на золото с истекающим в декабре сроком действия упал на 0,1% до $2 501,45 за унцию к 00:56 по восточному времени (04:56 по Гринвичу). Фьючерс на золото достиг рекордной отметки $2 517,10 за унцию, а спотовые цены остаются в пределах рекордной отметки $2 483,78 за унцию.

Опасения по поводу Ирана и Израиля поддерживают повышенный спрос на золото — «безопасное убежище»

Золото получило выгоду от спроса на «безопасное убежище», так как в СМИ появились сообщения о том, что Иран может начать атаку на Израиль уже на этой неделе.

Удар, вероятно, будет нанесен в отместку за недавнее убийство лидера ХАМАС в Иране, и происходит в то время, когда Израиль продолжает наступление в Газе.

Неопределенность в отношении масштабов атаки и угроза того, что она может спровоцировать тотальную войну на Ближнем Востоке, стали ключевыми факторами спроса на золото как на «безопасное убежище».

Индекс потребительских цен и экономические данные ждут новых подсказок по ставке. На этой неделе основное внимание уделялось данным по индексу потребительских цен в США, которые должны быть опубликованы в среду. Ожидается, что данные покажут незначительное снижение инфляции в июле.

Любые новые признаки снижения инфляции дают Федеральной резервной системе дополнительный стимул для снижения процентной ставки, особенно на фоне растущих опасений, что американская экономика движется к рецессии.

Рынок разделился во мнениях относительно снижения ставки на 25 и 50 базисных пунктов в сентябре, а данные по инфляции в среду, вероятно, дадут больше информации о возможном снижении ставки.

Помимо данных по инфляции, на этой неделе также будут опубликованы данные по промышленному производству и розничным продажам, которые дадут больше информации о состоянии крупнейшей экономики мира.

Во вторник цены на драгоценные металлы снизились, но на этой неделе они еще продолжают расти. Фьючерс на платину упал на 0,7% до $942,60 за унцию, а фьючерс на серебро — на 0,8% до $27,773 за унцию.

Цены на медь под давлением, ожидаются новые данные из Китая

Среди промышленных металлов цены на медь упали во вторник, оставаясь под давлением сохраняющихся опасений по поводу главного импортера — Китая.

Эталонный фьючерс на медь на Лондонской бирже металлов упал на 0,7% до $8 963,50 за тонну, а месячный фьючерс на медь подешевел на 0,7% до $4,0418 за фунт.

На этой неделе основное внимание уделяется данным по промышленному производству и розничным продажам из Китая, которые должны быть опубликованы в четверг, чтобы получить информацию об экономической ситуации в крупнейшем в мире импортере меди.

Эти данные будут опубликованы после того, как ряд неутешительных данных из страны усилил опасения по поводу ее интереса к меди.