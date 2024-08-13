Аналитик спрогнозировал, как ЦБ поступит с ключевой ставкой в сентябре

Банк России на заседании 13 сентября 2024 года может сохранить ключевую ставку на уровне 18% годовых, прогнозирует портфельный управляющий УК «Альфа-Капитал» Алексей Корнев.

«Наш базовый сценарий предполагает, что ключевая ставка сохранится на уровне 18% годовых до конца года. Однако с учётом данных по инфляции за июль вероятность повышения ключевой ставки растёт», — рассказал он «Известиям».

Первичная оценка инфляции с поправкой на сезонность составила примерно 10%.

«В случае если данные в августе не будут демонстрировать замедления относительно июльских показателей, мы не удивимся потенциальному повышению ключевой ставки до 19–20%», — отметил аналитик.

При этом вероятен сценарий, при котором Центробанк возьмёт паузу и сохранит ставку на уровне 18%, но ужесточит риторику по итогам сентябрьского заседания.

Накануне зампред ЦБ Алексей Заботкин заявил, что ключевая ставка может превысить 20% годовых, если у регулятора будут сомнения в замедлении инфляции. Кроме того, на решение могут повлиять другие проинфляционные факторы: инфляционные ожидания граждан и бизнеса, ухудшение внешних условий, падение экспорта или сокращение возможностей получения импорта.