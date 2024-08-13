Эксперты прогнозируют сокращение доли импортного пива в РФ за год в два-три раза

В России доля импортного пива в массовом сегменте в ближайший год может сократиться в два-три раза с нынешних 6-7%, на полках останутся только самые известные импортные бренды, сообщили в Союзе российских пивоваров (СРП).

"Потенциал роста отечественного производства во многом связан с дальнейшим сокращением импорта пива в сегменте массмаркета. В процентном отношении весьма существенно может вырасти производство крафтовых сортов. Это объясняется тем, что крафт конкурировал именно с импортными брендами, большинство которых сейчас исчезло из розницы", - отметил председатель совета Союза российских пивоваров Даниил Бриман.

По его словам, импортные поставки, которые сохранились, сейчас продаются вдвое дороже, чем в досанкционный период - от 200-300 руб. за банку или бутылку. В связи с сокращением импортного товара у российских производителей есть потенциальная возможность нарастить свою долю.

В январе - июне 2024 года производство пива в России увеличилось на 7,3% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года и составило 451,4 тыс. декалитров. Это максимальный показатель за 11 лет, уточнили в СРП со ссылкой на данные Росстата.

Ранее производители попросили повысить ввозные пошлины на пиво из недружественных стран. По словам исполнительного директора Ассоциации производителей пива, солода и напитков Вячеслава Мамонтова, это не повлияет на стабильное развитие индустрии - доля пивоваренной продукции отечественного производства в потреблении составляет более 95%.