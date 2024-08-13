Банк России заявил о первом за четыре года дефиците платежного баланса

Дефицит текущего счета платежного баланса РФ за июль составил $0,5 млрд против профицита в $0,2 млрд годом ранее, пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Банка России.

По данным агентства, аналитики последний раз зафиксировали дефицит баланса в августе 2020 года на уровне $1,4 млрд.

«Снижение сальдо текущего счета обусловлено во многом сезонным увеличением начислений по объявленным российскими компаниями дивидендам и импорта услуг, а также некоторым уменьшением профицита торгового баланса», — пояснили в пресс-службе.

В ЦБ в августе 2023 года сообщили, что платежный баланс России ушел в отрицательную зону из-за выплаты российскими компаниями дивидендов, однако в следующем месяце уточнили ее до профицита, отметили журналисты.

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Вместе с тем, по данным ЦБ, по итогам января - июля 2024 года профицит счета текущих операций составил $39,7 млрд против $23,5 млрд в соответствующем периоде 2023 года.