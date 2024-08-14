В России подорожали ключевые продукты

С начала 2024 года стоимость минимальной корзины продуктов питания на одного человека в России выросла на 10,6 процента и достигла отметки в 6656,5 рубля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на статистические данные аналитиков «Руспродсоюза».

© Lenta.ru

Речь идет о среднем показателе по стране. Например, в крупнейших российских мегаполисах стоимость минимальной корзины продуктов на одного человека за этот период времени оказалась заметно выше. В Москве показатель составил 7976,3 рубля, а в Санкт-Петербурге — 7677,2 рубля, уточнили в организации.

Дороже всего, по оценкам экспертов, минимальный продуктовый набор на одного человека оказался на Чукотке — 15241,7 рубля. Следом расположилась Магаданская область с результатом в 11075,6 рубля. В свою очередь, дешевле всего ключевые продукты питания стоят в Мордовии (5244,1 рубля) и Липецкой области (5466,9 рубля), резюмировали аналитики.

Годовая инфляция в РФ продолжает расти

Для сравнения, в ноябре 2023 года средняя стоимость минимальной продуктовой корзины в России составляла 5803,4 рубля. В список ключевых продуктов входили в общей сложности 33 категории, включая мясо, рыбу, яйца, муку, хлеб, крупы, сахар и овощи. За год стоимость минимальной корзины тогда увеличилась 5,3 процента.