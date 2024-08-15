Экономист объяснил выгоду от запрета на экспорт бензина

Цены на топливо на заправках не увеличатся до 70 рублей за литр в ближайшее время, несмотря на прогнозы СМИ. Такое мнение высказал специалист департамента стратегических исследований Total Research Николай Вавилов. Газета.Ru

Такой комментарий он дал в связи с тем, что правительство продлило временный запрет на экспорт бензина с 1 сентября по 31 декабря. Вавилов уверен, что это решение очень своевременно. Банки.ру

«Теперь все ранее высказанные экспертные опасения повышения цен на бензин марки АИ-95 до 70 рублей за литр на АЗС страны в ближайшем будущем по меньшей мере необоснованны», — сказал эксперт. RT на русском