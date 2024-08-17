Средняя цена газа на бирже в Европе в августе подскочила на 19%

Средняя биржевая цена на газ в Европе с начала августа выросла на 19%, находясь на максимуме с ноября - декабря 2023 года, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE о фьючерсах и расчеты ТАСС. Основной причиной такой динамики стали события в Курской области, но основной рост цен произошел еще раньше в течение года.

В июле средняя цена газа в Европе составила порядка $366 за 1 тыс. куб. м, но уже за первые 16 дней августа она подскочила на 19% - до $435.

Опасения инвесторов вызывает в том числе ситуация с транзитом газа через Украину на фоне событий в Курской области. 6 августа началась массированная атака со стороны ВСУ на Курскую область, где находится газоизмерительная станция (ГИС) "Суджа". Транзитная ветка через нее остается единственным маршрутом поставок газа РФ в Европу через Украину.

Если 31 июля фьючерсы на газ торговались около $398 за 1 тыс. куб. м, то 16 августа торги закрылись на уровне $448 - на 13% выше по сравнению с концом предыдущего месяца. В начале августа цены даже снижались до $390, но затем с 6 августа наблюдался резкий подъем. На пике 12 августа газ в Европе торговался выше $480 - максимуме с начала декабря 2023 года.

"Последняя волна роста была связана с событиями в Курской области в районе ГИС "Суджа", через которую "Газпром" сейчас поставляет около 15 млрд кубометров в год", - сообщил ТАСС аналитик ФГ "Финам" Сергей Кауфман.

При этом основная волна роста случилась еще до событий в Курской области - с февраля по август цены выросли с $250 до $400 за тыс. кубометров, отмечает эксперт. Причинами для этого стала жаркая погода, рост спроса на газовую генерацию электроэнергии, перенаправление поставок СПГ в Азию, перебои с поставками из Норвегии и США и скромные показатели ветрогенерации.

Официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов заявлял, что события в районе Суджи в Курской области привели к резкому росту цен на природный и сжиженный газ, задавшись вопросом, кому это выгодно. Поставки российского газа идут через Украину в сокращенном объеме с мая 2022 года, когда "Оператор ГТС Украины" сообщил о прекращении транзита в Европу через станцию "Сохрановка" из-за форс-мажора: компания якобы не может осуществлять контроль за компрессорной станцией "Новопсков" в ЛНР. Между тем, в российском газовом холдинге не увидели оснований для прекращения прокачки в прежнем режиме.

Что будет с ценой газа дальше

Запасы газа в европейских подземных хранилищах (ПХГ) хоть и отстают от рекордных показателей 2023 года, но являются третьими по объему за всю историю наблюдений. Сейчас ПХГ Европы заполнены на 88,47% (на 8,03 п.п. выше, чем в среднем на эту дату за последние пять лет), в них находится 97,4 млрд куб. м газа.

"Если краткосрочные риски с транзитом через Украину не реализуются, то ожидаем снижения европейских цен на газ к отметке $300 за тыс. кубометров. До отопительного сезона еще более двух месяцев, а хранилища уже заполнены на 88%, что создает риск их переполнения. Также на цены может давить ожидаемый рост предложения на рынке СПГ и все еще сниженный спрос в ЕС", - подчеркнул Кауфман.

При этом восстановление объемов транзита российского газа в Европу через Украину после небольшой просадки и публикации в СМИ указывают на то, что все стороны пока стремятся сохранить этот маршрут поставок, добавляет эксперт. Однако после истечения транзитного контракта в конце 2024 года эти объемы могут существенно снизиться, считает аналитик ФГ "Финам".