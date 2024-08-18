В Госдуме не ждут нового повышения ставки ЦБ в 2024 году

Банк России может сохранить ключевую ставку на уровне 18% до конца года. Об этом ТАСС сообщил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

«Рассчитываю, что [до конца года] Центробанк не повысит [ключевую ставку]. В том числе рассчитываю, что инфляционные процессы во второй половине года не будут так быстро развиваться», — заявил депутат.

Аксаков отметил, что инфляция сейчас остается на высоком уровне. При этом растут темпы промышленного производства и других секторов экономики, увеличивается заработная плата.

«И это дополнительное давление на потребительский рынок, который надо «догонять» с помощью производства товаров народного потребления. <…> Товары и рост поставок идут медленнее, чем растут заработные платы, что ведет к росту цен, поскольку предложение не растет так быстро, как спрос», — пояснил председатель комитета.

26 июля Банк России повысил ключевую ставку с 16% до 18% годовых. По мнению Аксакова, регулятор может сохранить ее на этом уровне до конца 2024 года с учетом прогнозируемого замедления инфляционных процессов.