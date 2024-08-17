В ФРГ выступили против возобновления закупок нефти из РФ

Немецкие «Зеленые» выступили против возобновления закупок нефти из РФ
Представитель партии «Зеленых» Беньямин Рашке отверг предложение оппозиционного левого «Союза Сары Вагенкнехт» по снятию эмбарго на российскую нефть. Об этом пишет немецкий телеканал N-tv.
По его мнению, ФРГ не следует возвращаться к «программе нефтяной ностальгии».
Рашке заметил, что те кто возвращается к закупкам у России, якобы рискуют не только безопасностью поставок. Они не получат безопасности в целом, предположил депутат.
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Кроме того, отметил парламентарий, кабмин ФРГ намеревался выделить на перепрофилирование завода в Шведте, который получал нефть из России, €400 млн. Он добавил, что в случае если закупки начнутся снова, то деньги в регион не поступят.