Изъятие российской собственности в Германии приведет лишь к ухудшению отношений между РФ и ФРГ, в то время как необходимо найти дипломатическое решение конфликта на Украине и положить конец санкциям против Москвы.

Об этом заявил ТАСС политик от партии "Альтернатива для Германии", член Палаты депутатов Берлина Гуннар Линдеманн, комментируя предложения о продаже недвижимости РФ в Берлине и передаче средств на помощь Киеву.

"Изъятие собственности российских бизнесменов, компаний или российского государства приведет только к дальнейшему обострению конфликта между Германией и Россией. Нам необходимы, наконец, дипломатическое решение конфликта на Украине и добрососедские отношения с Россией, которые предусматривают [то, что будет положен] конец санкциям и фантазиям об экспроприации [собственности России]", - подчеркнул берлинский депутат.

Он отметил, что "не в духе социальной рыночной экономики экспроприировать собственность частных лиц и предприятий".

При этом Линдеманн считает, что предложение об изъятии российской собственности и отправке денег "преступному режиму в Киев" "не вызывает удивления", поскольку оно принадлежит уроженке Украины Лилии Усик, которая является депутатом берлинского парламента от ХДС. "Политика этого федерального правительства в отношении России вредит жителям Германии и германским компаниям", - резюмировал Линдеманн.

Ранее Усик предложила продать недвижимость России в столице ФРГ и направить вырученные средства на помощь Украине. Конкретно она выступила за изъятие якобы пустующих домов в берлинском районе Карлсхорст рядом с набережной реки Шпрее, где ранее находилась воинская часть группы советских войск в Германии. Усик также утверждала, что якобы в Кёльне также прикладываются усилия по приобретению 80 пустующих квартир бывшего торгпредства СССР.