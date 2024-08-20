Эксперты дали прогноз по ценам на золото

Цена на золото достигла нового исторического максимума: на 16:50 мск она составила 2 565,60 доллара за тройскую унцию. Подорожание с начала открытия торгов – 1,05%, и рост продолжается.

Как рассказала ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова, котировки золота за последнюю неделю повысились на 3,3%. На фоне геополитической нестабильности инвесторы по-прежнему воспринимают золото как самый надежный и проверенный временем актив, особенно на фоне значительно снизившегося доверия к доллару США.

По мнению аналитика, одной из главных причин роста цен на золото стало ожидание симпозиума глав центральных банков мира и ожидание выступления на нем главы ФРС Джерома Пауэлла в пятницу.

«Инвесторы ожидают, что Пауэлл может сделать заявление относительно срока перехода к снижению процентных ставок, и эти ожидания уже негативно влияют на доллар, увеличивая одновременно спрос на золото. Кроме того, в Китае сохранится стабильный спрос со стороны ювелирной промышленности, а центральные банки ряда развивающихся стран по-прежнему продолжают наращивать долю золота в своих международных резервах, также способствуя увеличению спроса на драгметалл и повышению его цены», - пояснила Наталья Мильчакова.

По ее прогнозу, при нынешнем высоком спросе до конца текущего года цена золота может достичь 2 580 – 2 700 долларов за тройскую унцию.

Читать новость полностью

Цена золота впервые в истории превысила отметку 2550 долларов за унцию, свидетельствуют данные торгов Нью-Йоркской товарной биржи. По мнению опрошенных "РГ" экспертов, золото будет дорожать и дальше.

Рост цен на драгоценный металл связан с ожиданиями по снижению ключевой ставки Федеральной резервной системой (ФРС) США, говорит аналитик ФГ "Финам" Николай Дудченко.

"Вероятность снижения ставки уже составляет на текущий момент порядка 25%, что немало", - отметил он.

По словам эксперта, прогнозы по золоту большей частью оптимистичные, особенно это касается долгосрочных перспектив. Однако участников рынка беспокоят причины быстрого роста цены.

"Это как градусник: показывает заболевание, хотя и ничего не объясняет. Не стоит забывать - когда болезнь отступит, и температура спадет", - пояснил "РГ" и.о. гендиректора Ассоциации "Гильдия ювелиров России" Владимир Збойков.

Одна из основных причин происходящего - рост напряженности между разными странами мира. Также на стоимости металла сказывается неопределенность с президентскими выборами в США.

"Золото в этой ситуации выступает как защитный актив. Вообще, его цена - лучший индикатор политико-экономического здоровья на планете", - добавил Збойков.

На горизонте 1-2 лет золото может подорожать до 2700 долларов, считает Дудченко. Но инвесторам следует учесть, что в ближайшие месяцы возможны как новые рекорды, так и коррекция, предупредил эксперт.

Рост стоимости золота связан с нестабильностью в мировой экономике, считает директор Высшей школы финансов РЭУ имени Плеханова Константин Ордов.

В разговоре с «Лентой.ру» он объяснил причину повышения цены на этот драгоценный металл.

«Сейчас мы видим усилившиеся слухи о возможной рецессии американской экономики как крупнейшей в мире. Мы все более отчетливо видим уже не первые очередные звоночки в рамках азиатских фондовых рынков и потенциального кризиса на фондовых площадках всего мира. Все это на фоне высокой инфляции приводит к выходу инвесторов из привычных спекулятивных сбережений в более надежные, и золото в этом числе является одним из приоритетов», — объяснил экономист.

«Если раньше все старались найти тихую гавань в виде американских долговых государственных облигаций, то сейчас доверие к этим инструментам сократилось, и, по сути, никакого надежного аналога, кроме золота, который можно было бы пощупать, у которого годами сформировано годами абсолютное признание со стороны всех участников рынка, нет»

Кроме того, он отметил, что многие страны в последние годы уделяют больше внимания своим золотым резервам.

«Это формирует повышенный интерес, но золота от этого больше добывать не стали. Естественно, надо разделять физическое золото и монетарное, то есть это история, где мы видим, что физического золота — ограниченное количество, а вот различного рода депозиты в эквиваленте золота, бумажное золото тоже формируют этот диссонанс и повышенный спрос на само физическое золото. Как следствие, этот дефицитный ресурс начинает повышаться в цене и пока что мы не успокоили рынки и не поняли, что происходит с мировой экономикой, золото вполне имеет себе перспективы продолжить дорожать», — заключил специалист.

Читать новость полностью

Член экспертного совета по развитию цифровой экономики при комитете по экономической политике Госдумы Валерий Тумин в беседе с RT заявил, что золото слабо подвержено колебаниям стоимости, что, в свою очередь, выгодно отличает его от классических валют и криптовалюты.

«Золото — консервативный актив, слабо подверженный колебаниям стоимости, что выгодно отличает его от классических валют и тем более от криптовалюты. Так что в условиях общей экономической напряжённости и нестабильности в мире золото будет активнее привлекать инвесторов», — отметил Тумин.

По его мнению, стоимость золота продолжит расти.

«И этот тренд мы сможем наблюдать как минимум до конца 2024 года», — заключил эксперт.

В прошлом месяце китайские потребители продолжали сокращать покупки золота, поскольку рекордные цены на металл и устойчивый экономический спад сдерживали спрос в стране.

Импорт золота в июле упал на 24% до 44,6 тонн — самого низкого показателя за более чем два года. Еще более резкое падение наблюдалось в июне, когда поставки упали на 58% по сравнению с предыдущим месяцем.

Тем не менее КНР остается крупнейшим в мире покупателем слитков, сообщает Bloomberg. Аппетит Китая к драгоценному металлу, пик которого пришелся на январь, поднял цены выше $2500 за унцию. Если замедление потребления со стороны Поднебесной сохранится, это может затруднить дальнейший рост цен на золото.

Investing.com — Рекордный обвал на фондовых рынках 5 августа, который многие сравнивали с «черным понедельником» 1987 года, заставил инвесторов пересмотреть свои портфели и оценить классы имеющихся активов на предмет их устойчивости в экстремальных рыночных условиях. На этом фоне, как пишет Всемирный совет по золоту (WGC), возникли широкие обсуждения криптовалют и использования биткоина для «хеджирования от инфляции» или как средства сбережения.

«Некоторые даже называют биткоин „цифровым золотом“. Однако многие рыночные исследователи и журналисты оспаривают это утверждение и приходят к выводу, что это не так», — пишут аналитики WGC.

Организация изучила поведение различных классов фундаментальных активов за последние 10 лет и объяснила, почему биткоин все-же не следует считать «новым золотом».

Во-первых WGC обращает внимание на волатильность. Так, среднедневная волатильность за пятилетний период золота, по данным организации, составляет менее 20%, тогда как биткоина — 60%. Недельная волатильность обоих активов в 2024 году составила 13,83% и 53,62% соответственно.

«Золото и биткоин находятся на противоположных концах спектра волатильности. Данные за пятилетний период показывают довольно четкую картину: золото менее волатильно», — пишут аналитики WGC, подчеркивая, что золото десятилетиями играло роль актива-убежища, и именно по этой причине этому активу, например, доверяют центральные банки.

Что же касается биткоина, то он скорее является индикатором того, насколько широко используется технология блокчейна, продолжают авторы материала. А поскольку блокчейн связан с технологическими инновациями, поведение биткоина (его цена и колебания) напоминает акции технологических компаний, которые также могут демонстрировать высокую волатильность.

Во-вторых, WGC сравнивают корреляцию двух активов с ценами на другие активы, приходя к выводам, что у биткоина и золота разные факторы влияния, и в условиях повышенного стресса на рынке золото ведет себя более стабильно.

«Если посмотреть на данные за текущий год и средние показатели за последние пять лет, золото демонстрирует положительную корреляцию на растущих рынках и отрицательную на падающих», — пишут аналитики.

Они также подчеркивают, что при более детальном рассмотрении недельной корреляции за 2022 с индексом S&P 500, можно сделать вывод, что начало российско-украинского конфликта «подчеркнуло роль золота как актива-убежища», что отличает его от биткоина.

«Это подтверждает, что золото признается на глобальном уровне как средство, защищающее инвесторов от рисков», — делает вывод WGC.

Напоследок WGC сравнивает золото и биткоин в контексте их доходности с учетом уровня риска, связанного с этими инвестициями. Организация смоделировала влияние добавления золота в портфель с распределением от 2,5% до 10% и пришла к выводу, что золото снижает волатильность и улучшает доходность, даже при увеличении его доли в портфеле. Однако для биткоина это не так — чем больше его доля, тем выше риск.

«Важно помнить, и это особенно подчеркивается неделей, начавшейся 5 августа, что для того чтобы актив действительно считался „убежищем“, ключевую роль играет его поведение в периоды значительных рыночных спадов. Биткоин, несмотря на свою популярность, не продемонстрировал тех же характеристик, что и золото, в такие критические моменты, а последовал за падением других рисковых активов», — пишут эксперты.

По их мнению, добавление золота в портфель предоставляет доказанную диверсификацию, тогда как биткоин не предлагает подлинной диверсификации: его добавление эквивалентно увеличению доли высокорисковых акций (например, технологических).