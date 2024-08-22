Экономист оценил вероятность дефицита одежды и обуви в России

В России наблюдаются трудности с обеспечением больших объемов производства некоторых товаров должного качества и в рамках себестоимости, которая обеспечила бы нормальную рентабельность предприятий, но речь не идет о дефиците одежды и обуви. Об этом сообщил доктор экономических наук, профессор РЭУ им. Г. В. Плеханова Юрий Ляндау.

Он напомнил, что большая проблема с одеждой в среднем ценовом сегменте возникала, когда уходил с рынка Inditex. Но рынок постепенно адаптировался к изменениям, стали активно развиваться российские бренды одежды и обуви.

Эксперт добавил, что многие бренды производят одежду и обувь в Китае или Киргизии из-за низкой себестоимости, и в этом состоит основная проблема.

— Проблема с транзакциями решится и глобального дефицита не будет. Могут быть небольшие сложности с поставками, но не так, что нельзя будет купить одежду или обувь, — отметил он в комментарии РИАМО.

Он добавил, что наблюдается тренд на организацию производства в России, так как сейчас уже наглядно видны все риски, когда производственные мощности находятся в другой стране.