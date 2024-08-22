В Дании начали готовиться к авариям российских танкеров

Состояние российского теневого флота, который поставляет нефть на мировые рынки в обход потолка цен, таково, что крупная авария в Балтийском море с участием одного из таких танкеров стала делом времени. Об этом со ссылкой на лоцманов, занимающихся проводкой судов через датские проливы, пишет Bloomberg.

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По данным одного из собеседников агентства, квалификация команд таких танкеров низка, а некоторые лоцманы иногда брезгуют даже ночевать на судах — настолько грязные или разрушенные там гостевые каюты.

Уже было несколько случаев, когда танкеры чудом избегали катастрофы, проходя в считаных метрах от дна мелководных проливов. При этом многие суда отказываются от услуг лоцманов и сами идут через проливы. Таким образом они избегают дополнительных проверок и экономят средства.

По оценке издания, медианный возраст танкеров, которые возят российскую нефть, составил около 20 лет. Как правило, к этому времени суда уже режут на металл. Средний возраст мирового танкерного флота составляет 13,5 года. Такая ситуация заставляет прибрежные страны готовиться к катастрофе и разрабатывать стратегии реагирования.

В июне глава МИД Дании Ларс Лекке Расмуссен заявил, что теневой флот танкеров, перевозящий российскую нефть, представляет опасность для окружающей среды, из-за чего страна ищет способ ограничить их проход через свои проливы. Он указал, что Копенгаген собрал группу стран-союзниц, с которой обсуждает проблему и способы ее решения, юридически корректные с точки зрения международного права.