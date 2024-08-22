Оценен масштаб экспорта китайских смартфонов в Россию

Китайские компании в январе - июле увеличили поставки смартфонов в РФ примерно на 20% в годовом исчислении, до 11,2 млн единиц. Об этом сообщило Главное таможенное управление (ГТУ) КНР. ТАСС

Данный экспорт оценили в 1,47 миллиарда долларов. В июле РФ купила у Китая почти два миллиона смартфонов, превысив таким образом июньский показатель на 12,5 процента. Lenta.ru

В таможенной статистике КНР учитываются смартфоны, произведенные в материковом Китае. При этом около 30% всех поставок этих устройств приходится на Гонконг — специальный административный район КНР. На втором месте оказались США, на третьем — Объединенные Арабские Эмираты. Газета.Ru