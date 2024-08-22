ЦБ предложил увеличить размер страхового покрытия эскроу-счетов

Банк России предлагает увеличить размер страхового покрытия эскроу-счетов с 10 млн до 30 млн рублей. Об этом сообщила глава регулятора Эльвира Набиуллина на совещании у президента РФ Владимира Путина.

"Размер страхового покрытия таких средств сейчас составляет 10 млн рублей. С учетом динамики цен мы предлагаем эту сумму увеличить до 30 млн рублей. Мы обсудили это и с АСВ, и с Министерством финансов, в целом они поддерживают идею. Если все поддерживают, мы в ближайшее время проработаем внесение соответствующих законодательных изменений", - отметила она.

Ранее сообщалось, что Банк России совместно с Минфином и АСВ прорабатывает возможность повышения страхового лимита по эскроу-счетам при покупке жилья как минимум до 20 млн рублей.

С 1 июля 2019 года российские застройщики лишились возможности привлекать деньги дольщиков напрямую. Средства граждан, вложенные в приобретение жилья, хранятся на банковских счетах эскроу, строительство при этом ведется за счет банковских кредитов. Воспользоваться деньгами дольщиков застройщики могут только после ввода объекта в эксплуатацию. В настоящее время максимальная сумма покрытия страхового лимита составляет 10 млн рублей.