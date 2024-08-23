Fox Business: госдолг США вырастет до небывалой цифры в $54 трлн
Госдолг США может вырасти до $54 трлн и ставит под угрозу экономическое положение страны в мировом масштабе.
Об этом пишет Fox Business.
«Последние отчёты... говорят о том, что он вырастет до небывалой цифры в $54 трлн в следующем десятилетии», — говорится в статье.
По данным издания, на увеличение долговой нагрузки Вашингтона влияет резкий рост государственных расходов, особенно проявившийся при нынешней администрации президента.
Ранее бывший президент США Дональд Трамп пообещал в случае победы на выборах сократить внешний долг страны.
При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что непомерный госдолг Соединённых Штатов едва ли затормозит их милитаристские устремления.