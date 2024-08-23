Госдолг США вырастет до небывалой цифры в $54 трлн

Госдолг США может вырасти до $54 трлн и ставит под угрозу экономическое положение страны в мировом масштабе.

Об этом пишет Fox Business.

«Последние отчёты... говорят о том, что он вырастет до небывалой цифры в $54 трлн в следующем десятилетии», — говорится в статье.

По данным издания, на увеличение долговой нагрузки Вашингтона влияет резкий рост государственных расходов, особенно проявившийся при нынешней администрации президента.

Ранее бывший президент США Дональд Трамп пообещал в случае победы на выборах сократить внешний долг страны.

При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что непомерный госдолг Соединённых Штатов едва ли затормозит их милитаристские устремления.