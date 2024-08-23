Взносы в бюджет РФ со сделок с иностранцами превысили план в 66 раз

Доходы федерального бюджета от взносов со сделок с иностранным бизнесом составили с начала года почти 140 млрд руб., что превышает план на весь 2024 год в 66 раз и обогнало поступления за весь прошлый год. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные госсистемы "Электронный бюджет".

Как пишет издание, взносы иностранных компаний отражаются в доходах федерального бюджета как "безвозмездные поступления от негосударственных организаций". К 21 августа поступления по этой статье составили 139,34 млрд руб. За весь предыдущий год безвозмездные поступления от бизнеса составили 116,5 млрд руб.

Взносы платятся в бюджет со сделок по продаже российских активов резидентами недружественных стран, пишет РБК. Правительственная комиссия по иностранным инвестициям должна согласовывать сделки с иностранными резидентами, а одобрением сделок по продаже иностранцам российских комиссий занимается ее подкомиссия, которую возглавляет министр финансов Антон Силуанов. Уплата взносов в бюджет является одним из оснований для принятия положительного решения подкомиссии о согласовании такой сделки.

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Согласно закону о федеральном бюджете на 2024 год, доходы от безвозмездных поступлений от бизнеса прогнозировались в объеме 2,1 млрд руб. Исходя из этой оценки, добровольные взносы на текущий момент превысили план в 66 раз, отметили в РБК.