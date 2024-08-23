Названа страна, обогнавшая Китай по закупкам российской нефти

Индия по итогам июля текущего года стала крупнейшим импортером российской нефти, пишет Reuters со ссылкой на источники.

По данным агентства, по объему закупок российского сырья страна обогнала Китай.

«Российская сырая нефть составила рекордные 44% от общего объема импорта Индии в прошлом месяце, увеличившись до рекордных 2,07 млн ​​баррелей в сутки (б/с), что на 4,2% больше, чем в июне, и на 12% больше, чем год назад», — сказано в сообщении.

Китай за это время закупал 1,76 млн баррелей в сутки. Эксперты считают, что снижение импорта российского топлива объясняется более низкой прибылью местных нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) от производства топлива.

Индия отказывается от нефти из России: кто станет новым покупателем

Ранее президент Союза нефтепромышленников РФ Геннадий Шмаль заявил, что утверждение о зависимости России от нефти является глупостью. По его словам, данный тезис сказал один из американских сенаторов, а другие его повторяют. Эксперт отметил, что России следует гордиться наличием черного золота, газа и других минералов, а не повторять «чушь о пресловутой нефтяной игле».

Ранее член комитета Госдумы по энергетике Джамаладин Гасанов напомнил, что одним из основных партнеров России в сфере добычи природных ресурсов является Азербайджан. Он подчеркнул, что Баку уже много лет довольно успешно развивает Южный газотранспортный коридор.