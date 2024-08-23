Китай бьет рекорды по выработке чистой энергии

Ввод в эксплуатацию новых ветрогенераторов и солнечных панелей помог Китаю превысить плановый показатель по выработке чистой энергии в 1,2 тыс. ГВт. Такого уровня страна должна была достичь в 2030 году, сообщает агентство Bloomberg, передает РБК.

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Агентство со ссылкой на данные Национального энергетического управления КНР пишет, что в июле КНР удалось добавить 25 ГВт ветро- и солнечной энергии. Так, суммарная мощность достигла 1206 ГВт.

Согласно инфографике агентства, еще в 2019 году выработка составляла только 414,7 ГВт, ежегодный прирост составлял 100–150 ГВт, значительный скачок был сделан в прошлом году (более 300 ГВт, был превышен показатель в 1 тыс. ГВт). Авторы пишут, что солнечная и ветровая энергия составляют в этом году около 14% от суммарного объема генерации электроэнергии в Китае даже в условиях наращивания мощностей.

Ранее «Коммерсант» со ссылкой на данные китайской таможенной статистики сообщил, что Россия по итогам первого полугодия 2024 года сократила поставки электроэнергии в Китай на 76% год к году, до 465,45 млн кВт•ч.