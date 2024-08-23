Российский бизнес заставят платить сбор за использование иностранного ПО

Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев заявил о планах Минцифры внести в Госдуму законопроект о сборе с бизнеса за использование зарубежного софта, передает ТАСС.

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По словам министра, это будет сделано уже в сентябре. Вопрос будет проработан с Минфином, уточнил он.

«Мы говорим, что это не будет распространяться на малый и средний бизнес и на бюджетные организации», - указал министр.

Ранее Шадаев заявил, что в условиях, когда зарубежные поставщики программного обеспечения (ПО) официально ушли с рынка России, а отечественные компании нашли способ использовать софт бесплатно, введение платы за использование иностранных IT-решений может быть оправданным.

До этого Шадаев заявил, что Минцифры обсуждает введение сбора с российских компаний, продолжающих использовать зарубежное программное обеспечение. В министерстве отмечали, что данный шаг поможет «уравнять» российский и иностранный софт.