В США назвали санкции самым дешевым способом подорвать экономику России

Вашингтон сохранит санкции против России и будет развивать их вне зависимости от результатов выборов президента, которые пройдут в конце года, потому что использование этого инструмента полностью оправдано. К такому выводу приходит автор публикации в The Wall Street Journal Ричард Вандерфорд.

По его мнению, ограничительные меры являются самым дешевым способом навязать другим странам свою волю, потому что он опирается на использование финансового превосходства США и статус доллара как резервной валюты.

При этом действия России на Украине привели к «тектоническому сдвигу» в таком подходе. США объединились с союзниками для того, чтобы подорвать российскую экономику и сдержать ее военную машину, отмечает автор.

Журналист полагает, что введение санкций несет гораздо меньше проблем, чем любые другие инструменты внешней политики, а кроме того, вовлекает в решение задачи национальный бизнес и частный сектор. Такие меры поддерживают обе партии, и несмотря на споры об их эффективности, серьезного повода для пересмотра подхода нет.

Президент Джо Байден значительно превзошел своих предшественников по скорости пополнения санкционного списка, однако эксперты полагают, что если победит кандидат от демократов Камала Харрис, то ее подход окажется даже более жестким.

Поведение Трампа предсказать сложнее, но аналитики напоминают, что он при декларируемой нелюбви к санкциям считал их полезными в отношении Ирана, а также развязал торговую войну с Китаем.

Ранее сообщалось, что на фоне санкций США в отношении российского проекта по сжижению газа «Арктик СПГ-2» строительство третьей линии на нем перенесли как минимум на два года из-за отсутствия необходимого оборудования и танкеров.