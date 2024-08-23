Турецкая лира обновила исторический минимум. Ее курс на международном рынке форекс опускался ниже 34 лир за доллар, сообщает РБК. За последний год лира потеряла четверть стоимости по отношению к доллару, а за три года подешевела в четыре раза.

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В начале недели стало известно, что перед заседанием турецкого центробанка национальные госбанки активно продавали доллары, чтобы поддержать курс. В понедельник, 19 августа, они продали более 500 миллионов.

После того как регулятор сохранил ставку на уровне 50 процентов годовых — максимум более чем за 20 лет, валюта начала тестировать новые исторические минимумы.

Финансовый кризис в Турции, который сопровождается крайне высокой инфляцией, девальвацией валюты и сверхжесткой денежно-кредитной политикой, спровоцировали решения президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана, который долгое время придерживался концепций альтернативной экономической теории.

По его представлениям, низкая ставка должна была привести к снижению инфляции за счет развития производства и, соответственно, увеличения предложения. В рамках этой политики Эрдоган поменял несколько глав центробанка и растратил большое количество валютных резервов. Отойти от нее страна решила только летом прошлого года после президентских выборов. К настоящему времени с последствиями принятых в прошлые годы решений справиться не удается.