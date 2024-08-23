США разрешили импорт изделий с бриллиантами из РФ

США разрешили импорт ювелирных изделий с бриллиантами российского производства, если они находились за пределами России до 1 марта 2024 года. Об этом свидетельствует информация о лицензии на сайте американского министерства финансов.

Отмечается, что разрешены операции в США с ювелирными изделиями с бриллиантами, которые находились за пределами России до 1 марта 2024 года, а также не экспортировались или реэкспортировались из РФ после 1 марта 2024 года.

До этого сообщалось, что США разрешили импорт ряда категорий российских алмазов до 1 сентября 2025 года. СМИ ранее сообщали, что Соединенные Штаты де-факто пересматривают со своей стороны наиболее строгие элементы введенного странами «Большой семерки» запрета на импорт российских алмазов. С 1 марта вступил в силу запрет США, ЕС и G7 на импорт алмазов из РФ, обработанных в третьих странах.