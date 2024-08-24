Эксперт пояснил падение курса рубля под конец лета

Под конец лета курс рубля на внебиржевых торгах к доллару США стал слабеть, и в настоящий момент, по данным ЦБ РФ, составляет 91 рубль 62 копейки, что по сравнению с курсом даты начала действия санкций США на Мосбиржу – 13 июня 2024 года - 89 рублей 02 копейки, вызывает негативный фон, отметил специалист департамента стратегических исследований Total Research Николай Вавилов.

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По мнению эксперта, основные причины ослабления рубля следующие.

«1. Заканчивается период отпусков, и население массово сбрасывает рубли, покупая валюту в банковских обменных пунктах, автоматически повышая спрос на наличность. 2. Геополитика – обострение политической и военной ситуации на Ближнем Востоке, что также автоматически ведет к повышению спроса на защитные активы – золото (прежде всего), доллары США и евро. 3. Проблемы с трансграничными расчетами в Китае за уже поставленный и предоплаченный товар. Здесь ситуация усложнилась настолько, что китайские банки возвращают платежи российским импортерам за уже поставленный и растаможенный товар, опасаясь вторичных санкций со стороны США», - сообщил эксперт.

Ранее сообщалось, что напряженная международная ситуация, как и новости об обсуждении очередного пакета санкций в Евросоюзе, оказали давление на фондовый и валютный рынок.