По итогам первых семи месяцев 2024 года экспорт российского угля в Китай рухнул в 1,7 раза в годовом выражении, до 5,5 миллиарда долларов. Об этом со ссылкой на данные главного таможенного управления (ГТУ) КНР пишут «Ведомости».

В физическом выражении экспорт снизился на 10 процентов, до 54,4 миллиона тонн. В июле поставки упали на три процента по сравнению с прошлым годом, до 8,8 миллиона тонн, а получено за них на 0,6 процента меньше, 962,3 миллиона долларов.

Самый слабый результат экспорт демонстрировал в первом квартале. Во втором он начал восстанавливаться, но в июне падение возобновилось. В целом Китай является крупнейшим импортером российского угля, в прошлом году на него пришлось более половины всех поставок — 100,9 миллиона тонн, что в полтора раза больше, чем в 2022-м.

Отрицательная динамика по российскому углю наблюдается и при поставках на другие значимые рынки. Например, в первом полугодии экспорт в Индию (второе место в 2022 году), по данным Kpler (отслеживает морские поставки), сократился на 11,5 процента в физическом выражении, в Турцию — на 4 процента, в Южную Корею — в 1,7 раза.

Российский уголь стало сложнее перевозить внутри страны

Одной из причин падения экспорта в Китай стали ввозные пошлины, введенные Пекином с 1 января 2024 года, исключение из которых сделано только для стран АСЕАН и Австралии. При этом общее снижение мировых цен на этот вид топлива и значительное подорожание логистики заставили российские угольные компании снижать отгрузку.

Эксперт по энергетике Кирилл Родионов напомнил, что Китай активно развивает собственную добычу угля и не заинтересован в росте экспорта из России. Руководитель управления аналитики по рынкам ценных бумаг Альфа-банка Борис Красноженов подтвердил, что добыча угля в Китае в июне выросла на 8,5 процента по сравнению с маем.

Ранее Центр ценовых индексов (ЦЦИ) сообщил, что в июне поставки коксующегося (используется в металлургии) угля из России упали на 18 процентов, до минимальных с мая 2022 года 3,7 миллиона тонн. За полгода падение достигло семи процентов (25 миллионов тонн).